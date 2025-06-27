Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Erzurum'da temel atma töreninde konuştu:

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Geçen 5 yılda İstanbul'da sadece bir ilçe belediyemiz 60 bin konut yaptı. Buna karşı İstanbul CHP belediyesi 5 yılda tam 100 bin konut sözü vermişti. O kadar büyük imkanla yılda 800 milyar lira bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz verdiği 100 bin konuta karşı sadece 7 bin konut yapabildi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 21:48 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Erzurum'da temel atma töreninde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Geçen 5 yılda İstanbul'da sadece bir ilçe belediyemiz 60 bin konut yaptı. Buna karşı İstanbul CHP belediyesi 5 yılda tam 100 bin konut sözü vermişti. O kadar büyük imkanla yılda 800 milyar lira bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz verdiği 100 bin konuta karşı sadece 7 bin konut yapabildi." dedi.

        Demir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Veyisefendi Mahallesi'nde düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma, Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, AK Parti belediyeleri olarak millet adına hayal kurduklarını söyledi.

        Milletle olan hukuk anlayışlarının temelinde hizmet hayali olduğunu bildiren Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize ilham kaynağımızdır. 94 öncesi İstanbul ile 94 sonrası İstanbul bunun en önemli ve somut örneğidir. 2002'den 2025'e kadar ki Türkiye Cumhuriyeti bunun en büyük örneğidir. Cumhurbaşkanımız nerede bir gözyaşı varsa onu silmeyi, nerede bir feryat varsa onu dindirmeyi kendine vazife bilmiştir. Bizler, mazlumların yanında olduğumuz kadar güçlüyüz. Bizler, haklının hakkının yanında olduğumuz kadar davamızın arkasındayız." diye konuştu.

        Demir, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki önemine dikkat çekerek, şunları dile getirdi:

        "Hemen yanı başımızda savaşlar var. Ülkemiz bugün uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç, küresel bir aktör ise bunu Cumhurbaşkanımızın duruşuna, tarihin bize yüklediği masumların hamisi olma misyonumuza borçluyuz. Bugün belediyeler hizmet odaklı çok önemli işler yapıyor. Milletimizle aynı duyguyu hissetmek, onların ne düşündüğünü anlamak ve onların ihtiyaçlarını öncelemek bizim asli görevlerimizdir. Vatandaşlarımızın refahı, mutluluğu için yerel yönetimlerde biz durmadan çalışıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız masa değil saha, makam değil insan odaklı, reklam değil hakikat belediyeciliğidir. Algılarla değil hakikatin ön plana çıkarıldığı, yalanların değil bizzat hakikatin konuşulduğu belediyelerdir."

        TOKİ'nin ülke genelinde yaptığı konutlara da değinen Demir, şunları kaydetti:

        "Sadece TOKİ eliyle 1 milyon 200 bin konut yapmışız. Her tarafı depremle yüz yüze olan bu ülkede garibana, mağdura, asla konut sahibi olmayan insanlarımıza destek vermişiz. Geçen 5 yılda İstanbul'da sadece bir ilçe belediyemiz 60 bin konut yaptı. Buna karşı İstanbul CHP belediyesi 5 yılda tam 100 bin konut sözü vermişti. O kadar büyük imkanla yılda 800 milyar lira bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi söz verdiği 100 bin konuta karşı sadece 7 bin konut yapabildi. İşte bizim hizmet anlayışımızla CHP'nin ve diğerlerinin hizmet anlayışındaki fark budur. Biz, bir ilçe belediyesi olarak 5 yılda 60 bin konut yaparız, 10 tane bakanlıktan daha fazla bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi o bütçelerini şu anda görüyoruz nereye harcadıklarını. Kendi kariyer planları için olmadık işlerde harcıyorlar. Neticede de milletin gözü önünde bütün bu olumsuzlukları görüyoruz."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kentsel dönüşümün bir gerçek olduğunu, illerin, ilçelerin, köylerin ve mahallelerin yeniden yapılanması gerektiğini belirtti.

        6 Şubat depremlerini anımsatan Sekmen, "11 vilayetimiz yerle bir oldu. Büyük devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekibiyle birlikte altından kalkınmaz denilen böyle büyük bir hareketin hamdolsun yavaş yavaş sonuna gelinmek üzere. Bu gerçekle hareket ederek göreve başladığımızdan itibaren şehrimizde bölge bölge kentsel dönüşüme ağırlık veriyoruz. Diğer hizmetlerimizi de geri bırakmamaya özen gösteriyoruz. Şu anda Erzurum'un 20 ilçesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

        Programa AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, diğer illerden gelen belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Törende, Veyisefendi ve Muratpaşa mahallerinin yanı sıra diğer alanlar da olmak üzere toplam 592 konut, 85 ofis ve 64 işyerinin temelini atıldı, Çırçır, Vaniefendi ve Alipaşa Konutları olmak üzere toplam 232 konutun anahtar teslimi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Erzurum'da devrilen vincin altında kalan operatör hayatını kaybetti
        Erzurum'da devrilen vincin altında kalan operatör hayatını kaybetti
        Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı
        Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı
        Erzurum merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Erzurum merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da akademisyenler, kırsaldaki çiftçiler ve çocuklarla buluştu
        Erzurum'da akademisyenler, kırsaldaki çiftçiler ve çocuklarla buluştu
        Erzurumlu engelli sporcular, Eskişehir'deki şampiyonadan iki madalyayla dön...
        Erzurumlu engelli sporcular, Eskişehir'deki şampiyonadan iki madalyayla dön...
        Bilim insanları, Alzheimer hastalığını kan tahliliyle erken teşhis için çal...
        Bilim insanları, Alzheimer hastalığını kan tahliliyle erken teşhis için çal...