Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

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