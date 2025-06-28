Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük
Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında göçük meydana geldiği bildirildi.
Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında göçük meydana geldiği bildirildi.
İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.
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