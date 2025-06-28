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        Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük

        Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında göçük meydana geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:31 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:31
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        Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük
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        Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında göçük meydana geldiği bildirildi.

        İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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