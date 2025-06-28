Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar Gazze için yürüdü

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 85'inci haftada da yürüyüş gerçekleştirdi.

​​​​​​​​​​​​​​Kent merkezindeki Lalapaşa Cami yanında bir araya gelen doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlıkçılar, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla kalenin içinde yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Mehmet Şan, 85 haftadır İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiklerini anlattı.

Şan, şunları kaydetti:

"Her hafta yeniden buraya gelişimizi bir alışkanlık olarak değil, bir ahit olarak görüyoruz. Çünkü her birimiz biliyoruz ki bu zulüm sadece Gazzelilere yapılmadı, bu zulüm, bize insan olmayı unutturma çabasıdır. Bu çabaya karşı insan kalmakta ısrar edenleriz. Biz susarsak, sadece Filistinlilerin değil insanlığın mezarına da bir kürek toprak atmış oluruz. Bu meydan, bir çığlığın yankı bulduğu yerdir. Bu meydan, zillete başkaldırdığımız yerdir. Bu meydan, gafletten çıkmaya ve çıkarmaya azmettiğimiz yerdir. Biz bugün sadece Filistin için değil Doğu Türkistan'daki sessiz çığlıklar, Arakan'daki terk edilmişlik, Yemen'deki Sudan'daki açlık için de konuşuyoruz. Biz bugün sadece siyonizme değil onunla iş tutan, masaya oturup dostluk kuran ikiyüzlü devletlere de karşıyız."