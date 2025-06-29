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        BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili iptal davasına ilişkin, "Bir sürü gayriahlaki ve gayriyasal iş yapılmış. Bununla ilgili mahkeme karar verebilir. Ama kurultayın sonucu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum. Bugüne kadar bunun bir örneği yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:13
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        BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili iptal davasına ilişkin, "Bir sürü gayriahlaki ve gayriyasal iş yapılmış. Bununla ilgili mahkeme karar verebilir. Ama kurultayın sonucu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum. Bugüne kadar bunun bir örneği yok." dedi.

        Partisinin, "Doğu Anadolu Çalıştayı" programı kapsamında, bir otelin toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Destici, CHP'nin kurultayıyla ilgili iptal davasına yönelik soruları yanıtladı.

        Partilerin, Anayasa'da kendilerine has kanunların olduğunu ifade eden Destici, şöyle konuştu:

        "Mahkemede farklı bir karar beklemiyorum. Farklı bir kararın da bugüne kadarki uygulamalara ve mevcut yasaya uygun düşmez diye düşünüyorum. Ama öbür taraftan da başka bir husus var. Bir kurultayın sonucunu etkilemek için telefon dağıtılmış, çocuğu işe alınmış, paralar verilmiş. Bir sürü gayriahlaki ve gayriyasal iş yapılmış. Bununla ilgili mahkeme karar verebilir. Ama kurultayın sonucunu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum. Bugüne kadar bunun bir örneği yok. Hem parti hem seçim kurultaylarına ilçe seçim kurulu karar verir, Yüksek Seçim Kurulu karara bağladıktan sonra yolu kapalıdır. Diğer konu yolsuzluktur, gayriahlakidir. Orayla ilgili soruşturma olabilir."

        Destici, İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ise hukuki bir süreç olduğunu, masumiyet karinesine özen gösterilerek hukuki bir sürecin başlamasını da çok doğal bulduğunu dile getirdi.

        - "Bu insafsızlıktır, ahlaksızlıktır."

        Türkiye'de üreticiden kirazın 40 liraya alınıp 500 liraya satıldığını, bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini anlatan Destici, şöyle devam etti:

        "Biz bu konuda çok açık ve netiz. Devletin ya da ilgili bakanlığın yapması gereken şudur. Etiket 500 lira, diyecek ki getir bunun faturasını, sen bunu kaça aldın. Sen bunu 400-450 liraya almışsan eyvallah. Ama sen bunu 100 liraya almışsan 500 liraya satamazsın. 200 liraya almışsan da 300 liraya almışsan da 500 liraya satamazsın. Diyelim ki halden aldı. Hale de gidecek, sen bunu kaça aldın diye soracak. Bu zor değil. Bir iki tane böyle örnek yapılıp kamuoyuna ibreti alem için ifşa edilecek. Üreticinin kazanmadığı veya çok az kazandığı bir yerde satıcı, pazarlayıcı ya da marketçi bunu üzerinden yüzde 400-500 kar edemez. Bu insafsızlıktır, ahlaksızlıktır. Bunu kontrol edecek olan devlettir, ilgili kurumlardır. Biz vatandaşımızı korumakla mükellefiz."

        - Pakistan'a taziye mesajı

        Destici, Pakistan'ın Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısına değinerek, "Pakistan her zaman Türkiye'nin yanında yer almıştır. Kardeş ve dost Pakistan halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." diye konuştu.

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, Oltu taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 kişinin ailelerine başsağlığı dileyen Destici, bölgedeki ocaklarla bu tür olayların meydana gelmemesi için gerekli düzenleme ve yönetmeliklerin oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Destici, çalıştayda bölge sorunlarına ilişkin hazırlanan raporu, basın mensuplarına anlattı.

        Toplantıya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan yardımcıları, bölge il ve ilçe teşkilat üyeleri ve gazeteciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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