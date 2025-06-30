Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2. katında oturan Kezban T. ile eşi Mehmet T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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