Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca gözaltına alındı
Erzurum'da evde tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca gözaltına alındı.
Erzurum'da evde tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca gözaltına alındı.
Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2. katında oturan Kezban T. ile eşi Mehmet T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Mehmet T. bıçakla eşi Kezban T'yi ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Mehmet T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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