Erzurum'da 2 bin 500 çocuk yazı sporla geçirecek

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları"nın açılışı 2 bin 500 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yakutiye ilçesindeki Atletizm Pisti'nde "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla düzenlenen açılış programında, 30 branştan yaklaşık 2 bin 500 çocuk ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Çocuklar, yaz boyu spor yapacakları branşlarla ilgili gösteriler sundu.

Renkli geçen programa katılan Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer ile diğer kurum müdürleri, spor branşlarındaki stantları ziyaret etti.

Açılış programı çeşitli etkinlikler ve konserlerle sona erdi.