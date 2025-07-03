Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü oyuncu Guram Giorbelidze ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 23:59 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gürcü oyuncu Guram Giorbelidze ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Giorbelidze'nin önceki günlerde kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelerek son görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Giorbelidze, 2 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımımızın kampına katıldı. Takımımıza, geldiği günden beri hırsıyla, mücadelesiyle formamızı gururla temsil eden sevgili Guram Giorbelidze'ye bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

        Erzurumspor forması altında mutlu olduğunu dile getiren Giorbelidze de "Şehrimizi, tarafımızı çok seviyorum ve mutluyum. Başkanımızın bana olan samimiyeti ve yaklaşımı sayesinde karar vermekte zorlanmadım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
        Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlandı
        Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçaktaki yaralı kadının hayati tehlikes...
        Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçaktaki yaralı kadının hayati tehlikes...
        Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcu...
        Dünya turuna çıkan pilotun tek motorlu uçağı düştü; pilot öldü, kadın yolcu...
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı