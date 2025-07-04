Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde "Gebe Okulu" ve "Mavi Alan" hizmete girdi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hizmete başlayan "Gebe Okulu" ile anne adaylarının doğuma sağlıklı ve huzurlu hazırlanması, "Mavi Alan" ile de acil servisteki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en kapsamlı sağlık kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, gelişen ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yeni birimleri devreye aldı.

Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun katılımıyla Araştırma Hastanesi Acil Serviste hizmete giren "Mavi Alan ile Kadın Doğum Servisine bağlı Gebe Okulu'nun açılışı yapıldı.

Mevcutta yeşil, sarı ve kırmızı alanlar ile hizmet veren acil servisin, bu yeni mavi alan ile acil ve kritik vakalara daha sağlıklı ve hızlı müdahale edilmesi, Gebe Okulu ile de anne adaylarının doğuma sağlıklı ve huzurlu hazırlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Hacımüftüoğlu, sağlık hizmetlerinde niteliğin artırılmasının en öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak, üniversite hastanesinin yalnızca Erzurum'a değil, bölgeye ve çevre ülkelere de hizmet veren büyük bir tedavi merkezi olduğunu belirtti.

Hastanede daha önce 3 vezne ile hizmet verilen alanlarda yapılan çalışma sonucunda bu sayının 8 vezneye çıkarıldığını anlatan Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Hizmet alan herkesin memnuniyetini artırmak için çalışıyoruz. Bu düzenleme, hem hasta hem de hasta yakınlarının konforunu önceleyen bir yaklaşımın ürünüdür. Vatandaş odaklı hizmet anlayışından taviz vermeden çalışmaları sürdüreceğiz. Üniversite olarak topluma katkı sunan sağlık projelerine her zaman destek veriyoruz. Kadın Doğum Servisi bünyesinde hizmet verecek olan 'Gebe Okulu'nun hamilelik sürecinde anne adaylarını bilinçlendirmek, normal doğumu teşvik etmek ve doğum sonrası anne-bebek bağını güçlendirmek amacıyla kuruldu. Sağlıklı nesillerin temeli, bilinçli annelerden geçer. Gebe Okulu ile annelerin hem psikolojik hem de fizyolojik olarak doğuma hazırlanmalarını amaçlıyoruz. Bu tür uygulamaların toplumsal sağlık açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz." Hacımüftüoğlu, açılış programı kapsamında hastane yönetimini de ziyaret etti.