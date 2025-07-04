Erzurum'da cuma namazında kalp krizi geçiren yaşlı, kalp masajıyla hayata tutundu

İhbar üzerine kısa sürede camiye gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve hem ambulansta hem de Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde kalp masajına devam edilen Keleş, hayata tutundu.

Yerde hareketsiz şekilde yatan Keleş'e, bu sırada camide bulunan Gazi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Sefa Yellice müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.