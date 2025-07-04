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        Erzurum'da cuma namazında kalp krizi geçiren yaşlı, kalp masajıyla hayata tutundu

        Erzurum'da cuma namazı sırasında kalp krizi geçiren yaşlı adam, kalp masajıyla yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:49
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        Erzurum'da cuma namazında kalp krizi geçiren yaşlı, kalp masajıyla hayata tutundu
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        Erzurum'da cuma namazı sırasında kalp krizi geçiren yaşlı adam, kalp masajıyla yaşama tutundu.

        Vani Efendi Camisi'ne cuma namazı kılmak için gelen 85 yaşındaki İdris Keleş, hutbe öncesi kalp krizi geçirdi.

        Yerde hareketsiz şekilde yatan Keleş'e, bu sırada camide bulunan Gazi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Sefa Yellice müdahale etti.

        Yaşlı adamın nabzının atmadığını belirleyen doktor, camideki iki gencin yardımıyla sırayla Keleş'e kalp masajı yapmaya başladı.

        İhbar üzerine kısa sürede camiye gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve hem ambulansta hem de Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde kalp masajına devam edilen Keleş, hayata tutundu.

        Keleş'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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