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        Nişan telaşıyla buji arızasını gidermediği aracında çıkan yangında hastanelik oldu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Iğdır'da nişan telaşıyla buji arızasını gidermediği kamyonetinde çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 21 yaşındaki Bedirhan Acar, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:06
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        Nişan telaşıyla buji arızasını gidermediği aracında çıkan yangında hastanelik oldu
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Iğdır'da nişan telaşıyla buji arızasını gidermediği kamyonetinde çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 21 yaşındaki Bedirhan Acar, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Hoşhaber köyünde yaşayan Acar, 22 Haziran'da yapılacak nişanı için hazırlık yapıyordu. Nişan telaşıyla kamyonetindeki arızalı bujileri değiştirmeyen Acar, yüzükler takılmadan bir gün önce köyüne dönerken, akü bölümünde meydana gelen patlama sonrası araçta çıkan yangında yaralandı.

        Kollarında ve yüzünde 3. derece, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluşan Acar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Acar'ın, Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisi sürüyor.

        - İyileşip nişan merasimi düzenleyeceği günü heyecanla bekliyor

        Nişanından bir gün önce başına gelen talihsiz olayın etkisinden kurtulamayan Acar, iyileşip nişan merasimi düzenleyeceği günü heyecan ve umutla bekliyor.

        Acar, AA muhabirine, kamyonette arkadaşıyla seyir halindeyken aracın aküsünde patlama olduğunu söyledi.

        Patlama sonrası araçtan atladığını belirten Acar, şöyle konuştu:

        "Aracın içinde çıkan yangında kollarım ve yüzüm yandı. Arabayı kurtarmak istedim, bu kadar yanacağımı düşünemedim, diğer arkadaşıma bir şey olmadı. Arabanın ısıtma bujileri yanmıştı, nişan yoğunluğundan değiştirememiştim. Sanırım yangın ondan çıktı. Sonraki gün nişanım vardı, onun için işleri acele ettiriyordum. Cumartesi olay oldu, pazar günü de nişanım, sözüm vardı. Aileler çok üzüldü, gerçekten üzücü durum. Keşke bujileri yaptırsaydım."

        - "Her şey hazırdı, nişan için organizasyon yapılmıştı"

        Acar, yaşadığı kabus dolu olayı unutamadığını dile getirerek, "Her şey hazırdı, nişan için organizasyon yapılmıştı. Böyle bir durumu yaşamak çok kötü oldu. Çok üzüldük, ister istemez olay beni çok etkiledi. Bazen çok duygusal oluyorum. Seyir halindeydim, ikinci viteste gidiyordum, arabanın içinde alevler yükselmeye başladı ve içindeki koltuklara sıçrayınca kendimi dışarı attım. Düğün tarihini yeniledik, hemen iyileşip, sağlığıma kavuşup nişan yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

        Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Acar'ı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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