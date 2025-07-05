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        Erzurum'da sağanak etkili oldu

        Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:20
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        Erzurum'da sağanak etkili oldu
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        Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Gece hava sıcaklığının 10 derece kaydedildiği kentte, sabah saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle cadde ve yolların yanı sıra alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış, Erzincan ve çevresinde ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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