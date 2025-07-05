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        Erzurum'daki inanç turizmi merkezlerinden Abdurrahman Gazi Türbesi restore ediliyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in sancaktarlığını yapan ve sahabe olarak bilinen Abdurrahman Gazi'nin Erzurum'daki türbesi ve çevresi, başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeni görünümüne kavuşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:44
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        Erzurum'daki inanç turizmi merkezlerinden Abdurrahman Gazi Türbesi restore ediliyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in sancaktarlığını yapan ve sahabe olarak bilinen Abdurrahman Gazi'nin Erzurum'daki türbesi ve çevresi, başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeni görünümüne kavuşacak.

        Palandöken Dağı'nın eteğinde 16. yüzyıldan bu yana ziyaret edilen Abdurrahman Gazi Türbesi ve Camisi, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçileri ağırlıyor.

        Vatandaşların gün içerisinde vakit namazlarını da kıldığı cami ve türbeye gelen ziyaretçiler, dua edip, Kur'an-ı Kerim okuyarak ibadetlerini yapıyor.

        Tescilli binada, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yeni restorasyon çalışması başlatıldı. Cami ve türbe tarihine uygun materyallerle restore edilirken, Erzurum'un izlenebileceği seyir terası da yapılacak.

        - "Etap etap çalışma yaparak çehresini değiştirmeyi hedefliyoruz"

        Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, AA muhabirine, Erzurum'un tarihi ve kültürel derinlikleriyle Türkiye'nin kadim şehirlerinden olduğunu, Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin ise kentin manevi önderliği yaptığını söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak geçen yıl Abdurrahman Gazi Türbesi çevresinde ilk etap çalışması yaptıklarını dile getiren Uslu, bunun devamı niteliğinde ikinci etap restorasyonuna başladıklarını belirtti.

        Türbe ve caminin, eğimli alanda bulunmasından dolayı sürekli teknik ekiplerin kontrolünde olduğunu bildiren Uslu, şöyle devam etti:

        "Etap etap çalışma yaparak buranın çehresini değiştirmeyi hedefliyoruz. Bu sene yapacağımız çalışmada, öncelikle türbenin girişlerindeki ve şadırvanlardaki metal aksamlar ahşaplarla değiştirilecek. Caminin özellikle bayan girişi bir seyir terası şeklinde yapılarak hem bayan girişinin önünü ferahlatılacak hem de hakim tepedeki türbeden Erzurum'un seyredilebileceği ortam hazırlanacak. İç tarafta da 1-2 dokunuşta bulunacağız. O çalışma da bittikten sonra durumu tekrar analiz edip, üçüncü etaba ihtiyaç var mı yok mu karar vereceğiz."

        Uslu, tarihi ve tescilli türbedeki çalışmaların, birçok kurulla titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

        Yaklaşık 6 aylık fizibilite çalışması sonrası çalışmanın başlatıldığını, kısa süre sonra restorasyonun tamamlanacağını belirten Uslu, "Erzurum, kadim medeniyetinden, tarihi ve kültürel yapısından dolayı ciddi derecede turist alan bir şehir. İnanç turizm noktasında ana losyonlardan biri de Abdurrahman Gazi Türbesi ve zaviyesi. Dolayısıyla 'Bu turizmi nasıl artırabiliriz, buraya gelenleri burada en rahat ve ferah şekilde nasıl ağırlayabiliriz?' gibi soruların üzerinde düşünerek çalışmaları başlatıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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