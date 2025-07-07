Erzurumspor FK'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Erzurum temsilcisi, akşamki antrenmanda ise teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ısınma, dayanıklılık koşusu, kuvvet ve geniş alan çalışması yaparak günü tamamladı.

Futbolculara sabah saatlerinde Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenler ve kulüp antrenörü Doç. Dr. Gökhan Atasever nezaretinde laktat testi yapıldı.

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