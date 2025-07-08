Hatayspor'un yeni sezon hazırlıkları Erzurum'da devam ediyor

Bordo-beyazlılar, 1 saat 25 dakika süren akşam antrenmanında ise ısınma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren sabah idmanında ısınmanın ardından sahada kuvvet ve dayanıklılık, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

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