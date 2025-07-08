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        Hatayspor'un yeni sezon hazırlıkları Erzurum'da devam ediyor

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 23:11 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:11
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        Hatayspor'un yeni sezon hazırlıkları Erzurum'da devam ediyor
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

        Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren sabah idmanında ısınmanın ardından sahada kuvvet ve dayanıklılık, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

        Bordo-beyazlılar, 1 saat 25 dakika süren akşam antrenmanında ise ısınma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

        Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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