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        Erzurumspor FK, 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Mert Önal, Brandon Baiye ve Hüsamettin Yener'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:48 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:48
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        Erzurumspor FK, 3 futbolcuyu kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Mert Önal, Brandon Baiye ve Hüsamettin Yener'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, Boluspor'dan santrfor Hüsamettin Yener'le 1, Turgutluspor'dan Mert Önal'la 3 ve Belçika Ligi takımlarından Eupen'de forma giyen orta saha oyuncusu Brandon Baiye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüp tesislerindeki transfer görüşmelerini tamamlayan oyuncular, daha sonra takımın Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden kampına katıldı.

        Açıklamada, "Yeni transferlerimize hoş geldiniz diyor, Erzurumspor camiamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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