Erzurumspor FK, 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

Kulüp tesislerindeki transfer görüşmelerini tamamlayan oyuncular, daha sonra takımın Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden kampına katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, Boluspor'dan santrfor Hüsamettin Yener'le 1, Turgutluspor'dan Mert Önal'la 3 ve Belçika Ligi takımlarından Eupen'de forma giyen orta saha oyuncusu Brandon Baiye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Mert Önal, Brandon Baiye ve Hüsamettin Yener'i transfer etti.

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