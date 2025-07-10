Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Alanyaspor, yarın ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ın Araz Nahçıvan takımı ile saat 16.00'da kamp yaptığı tesislerde karşılaşacak.

Futbolcular, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaptıkları idmanda ısınmanın ardından taktik çalışması ve koşuyla günü tamamladı.

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