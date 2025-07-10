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        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:13 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:13
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        Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

        Turuncu-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Futbolcular, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaptıkları idmanda ısınmanın ardından taktik çalışması ve koşuyla günü tamamladı.

        Alanyaspor, yarın ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ın Araz Nahçıvan takımı ile saat 16.00'da kamp yaptığı tesislerde karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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