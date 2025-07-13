Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta günü çift antrenmanla geçirdi.
Futbolcuların teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah saatlerinde istasyon çalışmasıyla başladıkları idman, geniş alanda taktik ve çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-mavili ekip, akşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve geniş alanda toplu takım oyunuyla günü tamamladı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.