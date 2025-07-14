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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Horasan ve Yakutiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:34
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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Horasan ve Yakutiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, Horasan ve Yakutiye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 446 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ile 95 mermi ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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