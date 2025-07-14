Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı devam ediyor

Yarın tek antrenmanla çalışmalarını sürdürecek olan Çaykur Rizespor, 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Yeşil-mavililer, günün ikinci antrenmanında ise kaldıkları otelin spor salonunda kuvvet çalışması yaptı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah saatlerinde denge ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

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