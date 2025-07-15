Erzurum'da silahlı kavgada vurulan akaryakıt istasyonu sahibi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçenin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda işletme sahibi Hayati Yazıcı (44) ile Y.I. (31) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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