Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından topla oyun ve tempolu koşu ile günü tamamladı.

Futbolcular, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde sabah saatlerinde ısınmayla başladıkları idmanda 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

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