Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde sabah saatlerinde ısınmayla başladıkları idmanda 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından topla oyun ve tempolu koşu ile günü tamamladı.
Konyaspor, 17 Temmuz Perşembe günü Çaykur Rizespor ile yapacağı hazırlık maçının ardından kentteki kampını tamamlayacak.
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