Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.İ.T. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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