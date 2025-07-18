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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:15
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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.İ.T. yakalandı.

        Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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