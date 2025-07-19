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        Trabzonspor'da futbolcular taraftarla buluştu

        Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, taraftarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:18 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:30
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        Trabzonspor'da futbolcular taraftarla buluştu
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        Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, taraftarla bir araya geldi.

        Trabzonsporlu futbolculara destek için "Bize her yer Trabzon" sloganları atarak merkeze gelen taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

        Teknik direktör Fatih Tekke, takım kaptanı Uğurcan Çakır ve futbolcularla sohbet eden, fotoğraf çektiren, forma imzalatan taraftarlar, takım otobüsünün alandan ayrılmasıyla dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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