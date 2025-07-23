Erzurum'da eğitimini tamamlayan 393 polis adayı mezun oldu

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 393 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM Çat Yolu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen 31. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, burada yaptığı konuşmasında, mezun olan polis adaylarına başarı diledi.

Polislik mesleğinin önemine değinen Özdemir, "Polislik cesaretin, fedakarlığın ve yüksek mesuliyet bilinciyle sembole olan kıymetli bir meslektir. Türk Polis Teşkilatı'nın en yeni neferleri olacak gençlerimizden beklentimiz, görevlerinizi icra ederken hukuktan, adaletten ve insan haklarından asla taviz vermemenizdir. Milletimizin huzuru ve devletimizin güvenliği için her koşulda kararlılıkla çalışacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir de eğitimlerini başarıyla tamamlayan 393 polis adayını görev yerlerine uğurlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Özdemir, öğrencilerine görevlerinde başarı dileyerek, "Eğitim kurumumuzun amacı devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne duyarlı, sosyal hukuk devleti anlayışına sahip, insan haklarına saygılı, toplumla iyi iletişim kurabilen, teknoloji kullanma becerisine sahip polisler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz 11 aylık zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlamışlardır." ifadelerini kullandı.