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        Erzurum'da eğitimini tamamlayan 393 polis adayı mezun oldu

        Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 393 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:59
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        Erzurum'da eğitimini tamamlayan 393 polis adayı mezun oldu
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        Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 393 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        POMEM Çat Yolu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen 31. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, burada yaptığı konuşmasında, mezun olan polis adaylarına başarı diledi.

        Polislik mesleğinin önemine değinen Özdemir, "Polislik cesaretin, fedakarlığın ve yüksek mesuliyet bilinciyle sembole olan kıymetli bir meslektir. Türk Polis Teşkilatı'nın en yeni neferleri olacak gençlerimizden beklentimiz, görevlerinizi icra ederken hukuktan, adaletten ve insan haklarından asla taviz vermemenizdir. Milletimizin huzuru ve devletimizin güvenliği için her koşulda kararlılıkla çalışacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

        Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir de eğitimlerini başarıyla tamamlayan 393 polis adayını görev yerlerine uğurlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Özdemir, öğrencilerine görevlerinde başarı dileyerek, "Eğitim kurumumuzun amacı devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne duyarlı, sosyal hukuk devleti anlayışına sahip, insan haklarına saygılı, toplumla iyi iletişim kurabilen, teknoloji kullanma becerisine sahip polisler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz 11 aylık zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlamışlardır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de birer konuşma yaptığı programda, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın mesajı okundu.

        Mezunlar adına konuşan dönem birincisi Ekrem Can Akmaz, yaş kütüğüne plaket çaktı.

        İl protokolü, dönemi dereceyle bitiren ilk 10 adaya sertifika ve hediye takdim edip hatıra fotoğrafı çektirdi, İl Müftüsü Rüstem Can da dua etti.

        Polis adayları yemin ettikten sonra renkli sisler arasında bayrak yürüyüşü yapıp kep attı, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.

        Törene, Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Yertüm, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, çok sayıda polis ve mezun olan polislerin yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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