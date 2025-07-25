Erzurum'da jandarma operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum'un Oltu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, bir araçta 4 tabanca, 5 şarjör, 23 fişek, suçta kullanıldığı değerlendirilen 12 kimlik belgesi ve kredi kartı, 15 bin 620 lira nakit para ve 4 telefon ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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