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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:43
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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Palandöken ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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