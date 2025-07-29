Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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