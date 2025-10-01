Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sağlıkçılar kadınlara emzirme ve anne sütünün önemini anlattı

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ebe, hemşire ve doktorlar, kadınlara anne sütü ve emzirmenin önemini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:14
        Erzurum'da sağlıkçılar kadınlara emzirme ve anne sütünün önemini anlattı
        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ebe, hemşire ve doktorlar, kadınlara anne sütü ve emzirmenin önemini anlattı.

        Hastanenin poliklinik alanında "1-7 Ekim Emzirme Haftası" kapsamında kadın doğum ve çocuk kliniğince düzenlenen etkinlikte, doktorların da aralarında bulunduğu ebe ve hemşireler, ailesiyle hastaneye gelen çocuklara balon hediye etti.

        Ekip, hastane girişinde kurdukları stantta gebeler ve annelere bilgilendirici broşür dağıtarak anne sütünün ve emzirmenin önemini anlattı.

        Üniversitenin Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin İngeç, AA muhabirine, anne sütünün mucizevi madde olduğunu, anne karnındayken mucizevi şekilde bebeğin büyümesiyle doğumun gerçekleştiğini söyledi.

        Doğumdan sonra bebeği bekleyen olayın anne sütü olduğunu anlatan İngeç, "Anne sütü bebeğin istediği her şeyi en ideal oranlarda bulundurmaktadır. Besleyici maddesi, vitamini, bağışıklık olarak onu koruyucu maddeleri doğuştan itibaren bebeğe hali hazırda sunmaktadır. Anne sütü ile beslenen bebeklerin zekalı ve sağlıklı olma ihtimalleri daha yüksektir." dedi.

        İngeç, emzirmeyle anne ile bebek arasında duygusal birliktelik oluştuğunu ve bebeklere mutlaka ilk 6 ay anne sütünün verilmesini önerdi.

        - "Emzirmenin anneyi bazı kanserlerden koruma etkisi de vardır"

        Anne sütünün hem anne hem de bebek için faydalı olduğuna dikkati çeken İngeç, şunları kaydetti:

        "Emzirmenin anneyi bazı kanserlerden koruma etkisi de vardır. Yine uygun şekilde gece emzirildiğinde ek gıda başlanmadığında 6 ay koruyuculuğa sahiptir. Bebeğin meme başını emmesiyle anneden salgılanan oksitosin hormonu rahimde kasılmalara neden olarak kanama miktarını azaltmakta ve annenin doğum sonrası kan kaybını azaltmaktadır. Mucizevi anne sütünü herkese iletmeliyiz."

        Ayrıca söz konusu hafta kapsamında Hastanenin Gebe Okulu Sorumlu ebesi Esin Gökçen tarafından, hastane yöneticilerinin de aralarında bulunduğu doktor ve sağlıkçıların anne sütü ve emzirmenin önemini anlattığı video klip hazırlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

