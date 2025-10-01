Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da polis, taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarının taşınmasına aracıyla yardım etti

        Erzurum'da polis ekipleri, yurtlar arasında taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarını aracıyla taşıyarak yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:16 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:16
        Erzurum'da polis, taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarının taşınmasına aracıyla yardım etti
        Erzurum’da polis ekipleri, yurtlar arasında taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarını aracıyla taşıyarak yardımcı oldu.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Trabzonlu Ceren Sağlam kaldığı yurttan başka bir yurda taşınırken polisten yardım istedi.

        Sağlam'a yardım için Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile Ekipler Amirliğinden polisler yönlendirildi.

        Polis ekipleri, Sağlam’ın eşyalarını araçlarına yükleyerek gideceği yurda götürdü.

        Sağlam, yardım ettikleri için polislere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

