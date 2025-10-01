Erzurum'da polis, taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarının taşınmasına aracıyla yardım etti
Erzurum'da polis ekipleri, yurtlar arasında taşınan üniversite öğrencisinin eşyalarını aracıyla taşıyarak yardımcı oldu.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Trabzonlu Ceren Sağlam kaldığı yurttan başka bir yurda taşınırken polisten yardım istedi.
Sağlam'a yardım için Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile Ekipler Amirliğinden polisler yönlendirildi.
Polis ekipleri, Sağlam’ın eşyalarını araçlarına yükleyerek gideceği yurda götürdü.
Sağlam, yardım ettikleri için polislere teşekkür etti.
