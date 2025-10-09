Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da öğrencilerden Filistin'e destek yürüyüşü

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde öğrenciler Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

        Giriş: 09.10.2025 - 17:54 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:54
        Elmalıdere Mahallesi'ndeki Mollaosman Orta ve İlkokulu öğrencileri, ellerinde dövizlerle, sloganlar eşliğinde mahalle içinde Filistin'e destek yürüyüş yaptı.

        Yürüyüşün ardından okula dönen çocuklar adına konuşma yapan bir öğrenci, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Biz inanıyoruz ki adalet olmadan barış olmaz. Gazze'deki çocuklar da bizim gibi gülmeyi, oynamayı, okula gitmeyi hak ediyor. Hiç kimse savaş yüzünden korkmamalı, evini kaybetmemeli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

