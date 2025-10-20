Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da doktor ile hasta arasındaki tartışmaya ilişkin soruşturma

        Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Horasan ilçesindeki hastanede doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 17:46 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:46
        Erzurum'da doktor ile hasta arasındaki tartışmaya ilişkin soruşturma
        Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Horasan ilçesindeki hastanede doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayında Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran bir hasta ile nöbetçi hekim arasında yaşanan ve hiçbir şekilde tolerans gösterilemeyecek tartışmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "18 Ekim Cumartesi günü sosyal medya ve basında ilgili hadiseye ait görüntülerin paylaşılması sonucu, İl Sağlık Müdürlüğü olarak konudan haberdar olmamız üzerine, pazar günü hastamızın Horasan ilçemizdeki evine ziyaret yapılmış, üzüntülerimiz ve geçmiş olsun dileklerimiz hastamızla paylaşılmıştır. Adli mercilerde devam eden sürece ilave olarak bugün itibarıyla ivedi bir şekilde konu hakkında soruşturma başlatılmıştır. Süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

