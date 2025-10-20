Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da hastayla tartışan doktora soruşturma başlatıldı

        Erzurum Gümüşhane Bayburt Tabipler Odası, Horasan ilçesindeki hastanede hasta ile tartışan doktora resen soruşturma başlattığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 22:53 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:53
        Erzurum Gümüşhane Bayburt Tabipler Odası, Horasan ilçesindeki hastanede hasta ile tartışan doktora resen soruşturma başlattığını bildirdi.

        Erzurum Gümüşhane Bayburt Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Furkan Soner Taş, yaptığı açıklamada, Tabip Odası olarak Horasan İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana gelen menfur ve münferit hadiseyle ilgili ulusal bir kanalda yapılan haber üzerine harekete geçildiğini belirtti.

        Taş, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Bilinmelidir ki hekimlik mesleği ile bağdaşmayan, hekim-hasta arasındaki asırlara dayanan güven ilişkisini zedeleyecek, sağlıkta şiddet olaylarını körükleyecek her türlü davranış ve tutumun karşısındayız. Bu haseple acil servis hekiminin hastasına karşı tutum ve söylemleri kabul edilemez. Öte yandan münferit bir olay üzerinden sağlıkta şiddeti 'meşru' bir durum gibi lanse etmeye çalışan, mesleğimizi töhmet altında bırakacak bir takım söylemleri de kabul etmiyoruz. Bahsi geçen olay menfur ve münferit bir hadisedir. Hadiseyi tüm meslek mensuplarına ciro etmek art niyetli bir tutumdur. Odamız iddiaların muhatabı hekim hakkında resen soruşturma başlatmıştır. Süreç tarafımızca yakinen takip edilmektedir."

