        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:02 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:02
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Emrah Türkyılmaz

        Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Dk. 14 Gerxhaliu), Giorbelidze, Orhan Ovacıklı (Dk. 73 Ali Ülgen) Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Rodriguez (Dk. 85 Furkan Özhan), Crociata (Dk. 73 Sylla), Benhur Keser (Dk. 73 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu

        Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dokanovic (Dk. 76 Yusuf Saitoğlu), Glumac, Yusuf Kocatürk (Dk. 46 Talha Bartu Özdemir), Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Hoti, Emre Kaplan, Soukou (Dk. 71 Atalay Babacan), Barış Ekincier, Batuhan Çelik (Dk. 71 Kosoko)

        Goller: Dk. 66 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 83 Sylla (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Soukou, Dk. 50 Serkan Göksu, Dk. 62 Oğuz Yıldırım, Dk. 90+3 Barış Ekincier (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 80 Giorbelidze, Dk. 90+1 Sylla (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

