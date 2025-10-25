PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 32 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil törenle anıldı.

Çat Kaymakamlığınca Yavi Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu anma programında, saygı atışı yapıldı, İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti.

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 32 yıl önce 5'i çocuk toplam 33 vatandaşın hain PKK mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla köy kahvesinde taranarak şehit edildiğini söyledi.

- "Bizim güçlü devlet ve millet olmamız gerekiyor"

Bingöl-Elazığ arasında 33 sivil asker ile Erzincan Başbağlar'da 33 vatandaşın şehit edildiğini hatırlatan Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Yavi'de 33 şehidimiz var. Bütün bunlardan çıkarmamız gereken sonuç şu olmalı ki bu topraklarda yaşamak için bizim güçlü devlet ve millet olmamız gerekiyor. Bu topraklarda güçsüz milletlerin ve devletlerin yaşama şansı maalesef yok. Bu topraklarda nice devletler kuruldu, nice medeniyetler de tarihe kavuştu gitti. Onun için bizim her daim bir, beraber ve güçlü olmamız gerekiyor ki kıyamete kadar bu topraklarda varlığımızı devam ettirebilelim. Onun için 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle beraber 40-50 yıldır devlet ve milletimizin başına büyük gaileler (sıkıntı) açmış olan bu bela ve musibet de devletimizin ve milletimizin başından kalkar. Devletimiz ve milletimiz bu beladan kurtulmuş olur."

Çat Belediye Başkan Vekili Mahmut Yavaşçay da o gece Yavi'de insanlığın, vicdanın ve merhametin bir kez daha sınandığına değinerek, "Terörün karanlık eli 33 cana kıydı ama unuttukları bir şey vardı ki bu topraklarda acılar bizi yıkmaz, birleştirir." diye konuştu. - "Küllerimizin içinden yeniden ayağa kalktık" Yavi Mahallesi muhtarı Nurullah Tiryaki ise Yavi'nin ölmediğini anlatarak, şunları kaydetti: "Çünkü bu toprakların insanı acıdan dirilmeyi, dirilişi yaratmayı bildi. Biz küllerimizin içinden yeniden ayağa kalktık. Bu topraklarda sadece yaşamıyoruz, bu toprakları yaşatıyoruz. Her nefesimizde her şehidin adı var. Sabaha ezanla birlikte o gece kaybettiklerimizin sesi yankılanıyor. Biz buradayız, bu vatan bizim. O gece bizi korkutmak istediler, o gece bu köyün yüreğine nifak, korku ve kin ekmek istediler ama biz korkmadık çünkü biz birlikten doğan bir halkız. Bizim damarlarımızda korku değil, vatan sevgisi akar. Yavi'yi karanlığa teslim etmeyeceğiz, o geceyi unutmayacağız ama o geceden doğan bu ışığı söndürmeyeceğiz."