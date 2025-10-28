Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:35 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında programlar düzenlendi.

        Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Törene, öğrenciler, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Daha sonra törene katılanlar, tarihi Kongre binasına geçerek, burada Güzel Sanatlar Lisesi'nin açtığı resim sergisini ziyaret etti.

        - Erzincan

        Erzincan'da Belediye önünde düzenlenen törende, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ay-yıldız şeklinde koreografi yaptı.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 75 öğrenci ay-yıldız şeklinde sıralandı. Öğrencilerin hazırlıkları ve oluşturdukları koreografi, dronla görüntülendi.

        - Ağrı

        Ağrı'da Abide Meydanı'nda program düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Vali Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve katılımcılar, Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıp dua etti.

        - Tunceli

        Tunceli’de de Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

        Programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kurum müdürleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Kur'an ezberi zayıflayanlar Erzurum'daki asırlık konakta hafızlıklarını taz...
        Kur'an ezberi zayıflayanlar Erzurum'daki asırlık konakta hafızlıklarını taz...
        Erzurum'un Çat ilçesindeki deprem konutları büyük oranda tamamlandı
        Erzurum'un Çat ilçesindeki deprem konutları büyük oranda tamamlandı
        Filografi sanatı geçim kaynağı oldu
        Filografi sanatı geçim kaynağı oldu
        Namağlup Erzurumspor FK, Ümraniyespor galibiyetiyle beraberlik serisini son...
        Namağlup Erzurumspor FK, Ümraniyespor galibiyetiyle beraberlik serisini son...
        Erzurumspor'un şampiyon kadrosu 27 yıl sonra aynı yerde buluştu
        Erzurumspor'un şampiyon kadrosu 27 yıl sonra aynı yerde buluştu
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü anlık araç takibiyle yakalandı
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü anlık araç takibiyle yakalandı