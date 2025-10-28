Erzurum ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, kurum müdürleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Vali Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve katılımcılar, Hava Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıp dua etti.

Erzincan'da Belediye önünde düzenlenen törende, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra törene katılanlar, tarihi Kongre binasına geçerek, burada Güzel Sanatlar Lisesi'nin açtığı resim sergisini ziyaret etti.

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında programlar düzenlendi.

