        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da SMA hastası iki çocuk için dans topluluğu gösteri yaptı

        Erzurum'da, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı topluluğu, Spinal Musküler Atrofi Tip 1 (SMA) hastalığı bulunan iki çocuk için yardım gösterisi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 21:45 Güncelleme: 01.11.2025 - 21:45
        Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneğinin (ŞEHİRDER) Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, topluluk Anadolu'ya özgü oyunları sahneledi.

        Gösteri öncesi, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katılımcılara uyuşturucu ile mücadele ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında sunum yaptı.

        Kentteki SMA hastası iki çocuğun tedavi masraflarına katkıda bulunmak için düzenlenen etkinlikte, konservatuvardan yaklaşık 100 kişi, Anadolu'nun halk oyunlarını yöresel kıyafetleriyle izleyenlerin beğenisine sundu.

        ŞEHİRDER Erzurum Şube Başkanı Uğur Aksu, gazetecilere, Ege Üniversitesinden yaklaşık 100 kişinin hasta çocuklar için sahne aldığını söyledi.

        Etkinliği Erzurum'daki iki hasta çocuğun tedavilerine yönelik düzenlediklerini belirten Aksu, "Programımızı SMA Tip 1 hastalığı olarak belirledik ve Erzurum'daki iki evladımızın hastalığına dikkati çekmek adına Valilik izinli hesap numaralarına gönüllü olarak yardım göndermelerini seyircilerimizden istedik. Bunu Aziziye Belediyesi ile organize ettik ve sonuç olarak iki evladımıza katkı sunmak ve böyle bir organizasyonu Erzurum'a kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah niyetimiz hasıl olur ve amacına ulaşır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

