        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum polisinden "narkotikle mücadelede sahadan bir adım bile geri durmayacağız" mesajı

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları eş zamanlı denetimle, "narkotikle mücadelede sahadan bir adım bile geri durmayacağız" mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:18
        Kentte huzur ve güven ortamının daha iyi hale gelmesi amacıyla polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Zaman zaman şok uygulamalar şeklinde yapılan denetimlerde, tüm birimlerden polisler yer alıyor.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi üzerindeki Narkoalan uygulamasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 farklı noktada tedbir aldıklarını söyledi.

        - "Sürekli sokaklarda olacağız. Bu işin peşindeyiz"

        Bütün umuma açık yerler, şüpheli araç ile şahıslara yönelik yapılan çalışmada narkotik madde kullanan, taşıyan, bulunduranlarla satan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüklerini belirten Karaburun, şunları kaydetti:

        "Bu çalışmalarımız devam edecek. Geldiğimiz zaman söylemiştik. Erzurum'umuzun her noktasında, her sokağında bizi görecekseniz. Gece gündüz 24 saat sahadayız. Arkadaşlarımız gayretli, resmi ve sivil ekiplerimiz bu çalışmaların içinde oluyorlar. Özellikle narkotikle mücadele kapsamında sahadan bir adım bile geri durmayacağız. Sürekli sokaklarda olacağız. Bu işin peşindeyiz. Lütfen bize destek olun, yardım edin. Gördüğünüz her şüpheli olayı, şüpheli durumu bize bildirmekten çekinmeyin."

        Karaburun, denetimlerde durdurulan araçlardaki vatandaşlar ile sohbet ederek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

