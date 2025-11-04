Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı
Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, ekim ayında yaptıkları çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Yapılan operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı, bunlardan 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
