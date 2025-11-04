Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:04 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:04
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, ekim ayında yaptıkları çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Yapılan operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı, bunlardan 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

