Pasinler Ovası'nda "ata tohumlarla" üretilen lahanalar üreticinin yüzünü güldürdü

Lahana üretiminde verimli bir sezonu geride bırakan Erzurum'un Pasinler Ovası'ndaki çiftçiler, ata tohumları sayesinde 50 kilogramı aşan lahana üretmeyi başardı.

Verimli toprakların bulunduğu ve yüzyıllardır bölgedeki çiftçilerin ekmek kapısı olan Pasinler Ovası'nda lahana hasadı tamamlandı. Ova genelinde 500 dekarlık alana ekilen lahanalar bu sezon çiftçinin yüzünü güldürdü.

Dönüm başına ortalama 700 lahananın hasat edildiği ovada, 350 bine yakın mahsul, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderilmeye başlandı.

Ata tohumla lahanalarını üreten çiftçiler, bazı tarlalarda 15-25 kilogram arasında olması beklenen lahanaların 50 kilogramı aşmasının da mutluluğunu yaşıyor.

Pasinler'de çiftçilik yapan 65 yaşındaki Hasbi Dursun, AA muhabirine, ata tohumu ile 57 kilogramlık lahana üretmeyi başardığını söyledi.

Çıkardığı dev lahananın püf noktasının ata tohumu olduğunu işaret eden Dursun, şimdiye kadar çıkardığı en büyük lahananın bu sezon olduğunu anlattı.

Geçmişten gelen tohumlarla üretimin devam ettiğini dile getiren Sertoğlu, "Tohumlarımız ata tohumu. Kendimiz yetiştirip tohumluyoruz. Lahanadaki kalitenin sırrı ata tohumlarımız. Bu tohumların 100 yıldan fazla olduğunu düşünüyoruz. Dedelerimizin ellerindeki tohumlarla hala üretim yapıyoruz, onların dediği şekilde sularını veriyoruz. Böyle olunca da emeğimizin karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Numan Sertoğlu de sezondan memnun olduklarını belirterek, 50 kilogramın üzerinde lahanaların ancak Pasinler Ovası'nda olabileceğini kaydetti.

"Tarlaya gitmediğim gün ruhum daralıyor. Gittiğimde lahanalarımla konuşuyorum, onlara bakıyorum. Bu sezon 57 kilogram gelen lahana çıkarabildim. Bunun sebebi ata tohumu. Biz tohumumuza başka ülkenin tohumunu karıştırmadık. Tamamen kendi çabalarımızla yaptık. Bu şekilde yaptığımız zaman da daha kaliteli ürünler alıyoruz. Şimdi çıkan bu 57 kilo lahananın da tohumunu alıp gelecek yıllarda toprağa ekeceğiz. Benim hedefim bir sonraki sezon 80 kilogram lahana üretmek. Eğer ömrüm olursa 100 kilogram üretmeyi hedefliyorum."

Ovada 7 yaşından itibaren tarlanın içinde olduğunu dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

- Kaliteli toprak, ata tohumu ve titiz bakım verimi artırıyor

Aytekin Dursun da Pasinler Ovası'nın, Türkiye'deki en verimli topraklardan biri olduğunu belirterek, "Kaliteli toprağın yanında işçiliği de katınca böyle ürünler alabiliyoruz. Lahanalarımızı hayvan gübresi ve atamızdan dedemizden öğrendiklerimiz ile yetiştiriyoruz." dedi.

Sezonun çok iyi geçtiğini kaydeden Latif Boğaçayır ise "Biz çalışıyoruz Allah da veriyor. 5. aydan 11. aya kadar tarlanın içinden çıkmıyoruz. Lahana bebek bakımı gibi bakım istiyor." diye konuştu.