Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Pasinler Ovası'nda "ata tohumlarla" üretilen lahanalar üreticinin yüzünü güldürdü

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Lahana üretiminde verimli bir sezonu geride bırakan Erzurum'un Pasinler Ovası'ndaki çiftçiler, ata tohumları sayesinde 50 kilogramı aşan lahana üretmeyi başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pasinler Ovası'nda "ata tohumlarla" üretilen lahanalar üreticinin yüzünü güldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Lahana üretiminde verimli bir sezonu geride bırakan Erzurum'un Pasinler Ovası'ndaki çiftçiler, ata tohumları sayesinde 50 kilogramı aşan lahana üretmeyi başardı.

        Verimli toprakların bulunduğu ve yüzyıllardır bölgedeki çiftçilerin ekmek kapısı olan Pasinler Ovası'nda lahana hasadı tamamlandı. Ova genelinde 500 dekarlık alana ekilen lahanalar bu sezon çiftçinin yüzünü güldürdü.

        Dönüm başına ortalama 700 lahananın hasat edildiği ovada, 350 bine yakın mahsul, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderilmeye başlandı.

        Ata tohumla lahanalarını üreten çiftçiler, bazı tarlalarda 15-25 kilogram arasında olması beklenen lahanaların 50 kilogramı aşmasının da mutluluğunu yaşıyor.

        Pasinler'de çiftçilik yapan 65 yaşındaki Hasbi Dursun, AA muhabirine, ata tohumu ile 57 kilogramlık lahana üretmeyi başardığını söyledi.

        Çıkardığı dev lahananın püf noktasının ata tohumu olduğunu işaret eden Dursun, şimdiye kadar çıkardığı en büyük lahananın bu sezon olduğunu anlattı.

        - "Ömrüm olursa 100 kilogram üretmeyi hedefliyorum"

        Ovada 7 yaşından itibaren tarlanın içinde olduğunu dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

        "Tarlaya gitmediğim gün ruhum daralıyor. Gittiğimde lahanalarımla konuşuyorum, onlara bakıyorum. Bu sezon 57 kilogram gelen lahana çıkarabildim. Bunun sebebi ata tohumu. Biz tohumumuza başka ülkenin tohumunu karıştırmadık. Tamamen kendi çabalarımızla yaptık. Bu şekilde yaptığımız zaman da daha kaliteli ürünler alıyoruz. Şimdi çıkan bu 57 kilo lahananın da tohumunu alıp gelecek yıllarda toprağa ekeceğiz. Benim hedefim bir sonraki sezon 80 kilogram lahana üretmek. Eğer ömrüm olursa 100 kilogram üretmeyi hedefliyorum."

        - "Dedelerimizin ellerindeki tohumlarla hala üretim yapıyoruz"

        Numan Sertoğlu de sezondan memnun olduklarını belirterek, 50 kilogramın üzerinde lahanaların ancak Pasinler Ovası'nda olabileceğini kaydetti.

        Geçmişten gelen tohumlarla üretimin devam ettiğini dile getiren Sertoğlu, "Tohumlarımız ata tohumu. Kendimiz yetiştirip tohumluyoruz. Lahanadaki kalitenin sırrı ata tohumlarımız. Bu tohumların 100 yıldan fazla olduğunu düşünüyoruz. Dedelerimizin ellerindeki tohumlarla hala üretim yapıyoruz, onların dediği şekilde sularını veriyoruz. Böyle olunca da emeğimizin karşılığını alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Kaliteli toprak, ata tohumu ve titiz bakım verimi artırıyor

        Aytekin Dursun da Pasinler Ovası'nın, Türkiye'deki en verimli topraklardan biri olduğunu belirterek, "Kaliteli toprağın yanında işçiliği de katınca böyle ürünler alabiliyoruz. Lahanalarımızı hayvan gübresi ve atamızdan dedemizden öğrendiklerimiz ile yetiştiriyoruz." dedi.

        Sezonun çok iyi geçtiğini kaydeden Latif Boğaçayır ise "Biz çalışıyoruz Allah da veriyor. 5. aydan 11. aya kadar tarlanın içinden çıkmıyoruz. Lahana bebek bakımı gibi bakım istiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 36 şehit yakını Çanakkale'ye uğurlandı
        Erzurum'da 36 şehit yakını Çanakkale'ye uğurlandı
        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, takımın performansından memnun:
        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, takımın performansından memnun:
        Erzurum'da metruk binada 1 kişi ölü bulundu
        Erzurum'da metruk binada 1 kişi ölü bulundu
        Erzurum'da 28 şüpheliye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı
        Erzurum'da 28 şüpheliye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı
        Erzurum'daki çalışmayla yasa dışı 244 internet adresine erişim engellendi
        Erzurum'daki çalışmayla yasa dışı 244 internet adresine erişim engellendi
        Atatürk Üniversitesinde birim değerlendirme toplantıları devam ediyor
        Atatürk Üniversitesinde birim değerlendirme toplantıları devam ediyor