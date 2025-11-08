Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da dolandırıcılık suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Erzurum'da dolandırıcılık suçundan haklarında 29 yıl 37 ay 22 gün ile 16 yıl 35 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 00:54 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:54
        Erzurum'da dolandırıcılık suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Erzurum'da dolandırıcılık suçundan haklarında 29 yıl 37 ay 22 gün ile 16 yıl 35 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve İzmir İl Emniyet müdürlükleriyle, dolandırıcılık suçundan arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekiplerce, "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 29 yıl 37 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.A. ve 16 yıl 35 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin adresleri tespit edildi.

        Hükümlüler, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

