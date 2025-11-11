Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, hakkında 20 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 22:06 Güncelleme: 11.11.2025 - 22:06
        Erzurum'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, hakkında 20 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan firariyi Yakutiye'de yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

