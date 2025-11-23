Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da uyuşturucu sattığını öne sürdüğü kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

        Erzurum'da uyuşturucu sattığını iddia ettiği kişiyi bacağından silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 00:34 Güncelleme: 23.11.2025 - 00:34
        Erzurum'da uyuşturucu sattığını öne sürdüğü kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı
        Erzurum'da uyuşturucu sattığını iddia ettiği kişiyi bacağından silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde S.K, uyuşturucu sattıklarını öne sürdüğü E.G. ve A.U'ya tabancayla ateş açtı.

        Bacağına kurşun isabet eden E.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı E.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Zanlı ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla yakalandı.

        Gözaltına alınan S.K. ile A.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

