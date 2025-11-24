Erzurum'da şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "25 Kadın, 25 Hikaye" sergisi açıldı

Erzurum'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "25 Kadın, 25 Hikaye" konulu resim sergisi açıldı.

Valilik öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile diğer kurum ve STK'ler işbirliğince kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiyle, kadına şiddete yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

Üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "25 Kadın, 25 Hikaye" konulu resim sergisi, törenle ziyarete açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında konuya dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Üniversite öğrencileri tarafından yapılan eserlerin sergide yer aldığını dile getiren Aykut, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda '25 Kadın, 25 Hikaye' formatında bir farkındalık çalışmamız oldu. Özellikle üniversite öğrencilerinin kadın noktasındaki bakış açılarını vurgulamaları için bu çalışmayı gerçekleştirdik. 25 ayrı kadın hikayesini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ndeki öğrencilerimiz yaptı. Paydaş olduğumuz diğer tüm kurumlar da sergi kapsamında stant açtılar. Bu şekilde kadına karşı şiddete ve şiddetin cinsiyet fark etmeden şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz."