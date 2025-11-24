Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "25 Kadın, 25 Hikaye" sergisi açıldı

        Erzurum'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "25 Kadın, 25 Hikaye" konulu resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:12 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "25 Kadın, 25 Hikaye" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "25 Kadın, 25 Hikaye" konulu resim sergisi açıldı.

        Valilik öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile diğer kurum ve STK'ler işbirliğince kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergiyle, kadına şiddete yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

        Üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "25 Kadın, 25 Hikaye" konulu resim sergisi, törenle ziyarete açıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında konuya dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Üniversite öğrencileri tarafından yapılan eserlerin sergide yer aldığını dile getiren Aykut, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda '25 Kadın, 25 Hikaye' formatında bir farkındalık çalışmamız oldu. Özellikle üniversite öğrencilerinin kadın noktasındaki bakış açılarını vurgulamaları için bu çalışmayı gerçekleştirdik. 25 ayrı kadın hikayesini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ndeki öğrencilerimiz yaptı. Paydaş olduğumuz diğer tüm kurumlar da sergi kapsamında stant açtılar. Bu şekilde kadına karşı şiddete ve şiddetin cinsiyet fark etmeden şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Aykut, serginin iki gün boyunca açık kalacağını ancak talep olduğunda bu süreyi uzatabileceklerini belirtti.

        Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de burada stantlar açarak vatandaşları şiddete karşı bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Oltu'da öğretmenlere vefa
        Oltu'da öğretmenlere vefa
        Aşkale'de trafik kazası: 2 yaralı
        Aşkale'de trafik kazası: 2 yaralı
        Erzurum'un tescilli lezzeti cağ kebabı, dünyanın en iyi 10 yemeği arasında...
        Erzurum'un tescilli lezzeti cağ kebabı, dünyanın en iyi 10 yemeği arasında...
        Çakmur'dan ailelere ve sporculara teşekkür
        Çakmur'dan ailelere ve sporculara teşekkür
        Türkiye'nin ilk uydu veri işleme ve yapay zekâ analiz platformu Aras Edaş y...
        Türkiye'nin ilk uydu veri işleme ve yapay zekâ analiz platformu Aras Edaş y...
        ETÜ spor kulübü Hemsball Türkiye şampiyonasından çifte kupayla döndü
        ETÜ spor kulübü Hemsball Türkiye şampiyonasından çifte kupayla döndü