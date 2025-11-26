Erzurumspor FK Başkanı Dal'dan Iğdır FK maçının ardından yaşananlara ilişkin açıklama:

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynadıkları Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Ahmet Dal, AA muhabirine, maç sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, bölgenin her iki takımının futbolcularının futbolu çirkinleştirmeden heyecanı yüksek bir karşılaşma yaptıklarını söyledi.

Maçı rakibin 2-1 kazandığını anımsatan Dal, "Kendilerini tebrik ediyoruz. Kaldığımız oteldeki çalışanlar, Iğdır halkı, Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz ve yönetimi bizi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı protokol tribününde en güzel şekilde ağırlamışlardır, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Dal, müsabaka sonrasında hiçbir arbedenin olmadığı, buna rağmen görüntülerde çok büyük bir algı oluşturulmak istendiğini ifade ederek, "Maçın sağlıklı bir ortamda başlayıp sorunsuz bitmesi için görev yapan güvenlik güçlerimizi, TFF temsilcilerimizi de ayrıca kutluyoruz. Ancak şunu da belirtmek isterim ki müsabakada belli tribünlerde yer alan çeşitli grupların organize bir şekilde maçın başından sonuna kadar ağza alınmayacak galiz küfürleri maçın önüne geçmiştir. Bütün olayların sebebi bu küfürlerdir." diye konuştu.