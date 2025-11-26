Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK Başkanı Dal'dan Iğdır FK maçının ardından yaşananlara ilişkin açıklama:

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynadıkları Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:02 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:02
        Erzurumspor FK Başkanı Dal'dan Iğdır FK maçının ardından yaşananlara ilişkin açıklama:
        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynadıkları Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

        Ahmet Dal, AA muhabirine, maç sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, bölgenin her iki takımının futbolcularının futbolu çirkinleştirmeden heyecanı yüksek bir karşılaşma yaptıklarını söyledi.

        Maçı rakibin 2-1 kazandığını anımsatan Dal, "Kendilerini tebrik ediyoruz. Kaldığımız oteldeki çalışanlar, Iğdır halkı, Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz ve yönetimi bizi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı protokol tribününde en güzel şekilde ağırlamışlardır, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Dal, müsabaka sonrasında hiçbir arbedenin olmadığı, buna rağmen görüntülerde çok büyük bir algı oluşturulmak istendiğini ifade ederek, "Maçın sağlıklı bir ortamda başlayıp sorunsuz bitmesi için görev yapan güvenlik güçlerimizi, TFF temsilcilerimizi de ayrıca kutluyoruz. Ancak şunu da belirtmek isterim ki müsabakada belli tribünlerde yer alan çeşitli grupların organize bir şekilde maçın başından sonuna kadar ağza alınmayacak galiz küfürleri maçın önüne geçmiştir. Bütün olayların sebebi bu küfürlerdir." diye konuştu.

        Karşılaşmanın ardından sahaya girerek montunu yere fırlatmasına ilişkin de konuşan Dal, şunları kaydetti:

        "Maç sonunda oyuncumuz Eren Tozlu'ya edilen ağır küfürler sonrası olayların daha da büyümemesi için, her iki tarafın sakince stadı terk etmeleri adına sahada bulunduğumuz sırada bize doğru atılan torpil, patlayıcı maddelerin yanı sıra hala küfürlerin devam etmesi sebebiyle böyle bir reaksiyon gösterdik. Altını özellikle çizmek gerekirse bu grupların stadyuma futbol izlemeye değil, küfür etmeye, bize olduğu kadar kendi kulüplerine de zarar vermeye geldikleri aşikardır. Bizler her zaman olduğu gibi yine futbolu güzelleştirecek, rakiplerimize saygı duyacak ve bize yakışır şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu yaşananların Iğdır FK yönetimiyle ve Iğdır halkıyla bir ilgisi olmadığını da eklemek istiyoruz. Ama o gruplardan arınmazlarsa benzer görüntüler başka maçlarda da yaşanması muhtemel. Futbol kamuoyunu böyle bir görüntüyle meşgul ettiğimiz için tekrar özür diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

