Erzurum'da akademisyen ve öğrenciler, akciğer kanserinde erken tanıya dikkati çekti

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden akademisyen ve öğrenciler, düzenledikleri etkinliklerle akciğer kanserinde erken tanıya dikkati çekti.

Tıp Fakültesince Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimlik önünde düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve akademisyenler bir araya geldi.

Öğrenciler ellerindeki "Akciğer kanseri erken yakalanırsa güç kaybeder, gör, tanı önüne geç", "Nefes al hayata tutun, kansere diren", "Farkında ol, erken tanı hayat kurtarır" yazılı döviz ve pankartlarla kanserde erken tanıya dikkati çekti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, gazetecilere, akciğer kanserinin toplumda en çok görülen kanserlerin başında geldiğini, ölüm oranlarının çok fazla olduğunu belirterek, "Akciğer kanserinde en önemli şey erken tanıdır. Bütün vatandaşlara bu kanserle ilgili farkındalıklarının artmasını, yaş ve cinsiyet uyumlu tarama tetkiklerini yaptırmalarını öneriyorum." dedi.

- "Erken teşhis hayat kurtarır, akciğer kanseri kader değildir, önlenebilir"

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu ise Türkiye'de her yıl 45 bin kişide akciğer kanserinin teşhis edildiği bilgisini paylaşarak, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 60 bin canımızı kaybettik, her yıl belki de Kahramanmaraş depremi kadar kişi akciğer kanserinden kaybediliyor. Biz kanserden korkmuyoruz, kanserin geç teşhis edilmesinden korkuyoruz. Erken tanı için özellikle 50 yaş üstü günde 1 paket sigara içenlere yılda 1 defa düşük doz tomografilerle tarama yaptırmalarını öneriyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır, akciğer kanseri kader değildir, önlenebilir." ifadelerini kullandı.

"Bu hızlı öldüren kanser demek, onun için erken tanı çok önemli. Kanser faktörlerinin en başında sigara ve tütün ürünleri gelmekte. Eğer bu tütün ürünleriyle mücadele edersek, akciğer kanseri oranlarında düşüş sağlayabiliriz. Sadece tütün ürünleri değil, bazı çevresel ev dışı ve ev içi etkenler de var; fabrikada çalışmak gibi. Ev içi ise kimyasallar, deterjanlar, yakıtlar, bunların hepsi kansere katkı sağlayan maddeler. Bugün önlem almaya başlarsak, akciğer kanseri riskimiz yüzde 50'nin altına düşecek."

Sağlam, akciğer kanserinin kadınlarda da sık görülmeye başladığını, bunun nedenin ise kadınların sigara içtiğini ve kanserojen şeylere maruz kaldığını aktardı.

Tıp fakültesinden öğrencilerin de konuşma yaptığı etkinlik, fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansla sona erdi.