Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Daha sonra S.D. Farabi Bulvarı'ndaki kavşakta K.A. idaresindeki 25 ADG 749 plakalı araca ve sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün bir otomobile ve sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.