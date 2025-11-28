Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

        Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün bir otomobile ve sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 22:09 Güncelleme: 28.11.2025 - 22:09
        S.D. yönetimindeki 25 AAD 325 plakalı otomobilin sürücüsü, Yakutiye ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Daha sonra S.D. Farabi Bulvarı'ndaki kavşakta K.A. idaresindeki 25 ADG 749 plakalı araca ve sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

        Kazada sürücüler ile araçta bulunan R.Ş. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

