Erzurum'da birçok noktada yaşanan gaz kesintisiyle ilgili açıklama:

PALEN Doğalgaz firması, Erzurum'da birçok noktada yaşanan doğal gaz kesintisi hakkında açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, dün kentte 1 kişinin yaralandığı iki katlı evde meydana gelen patlama sonrası şebeke güvenlik kontrolleri için gaz arzının durdurulduğu belirtildi.

Tüm şebeke ile servis kutularında kapsamlı inceleme başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal gaz arzının durdurulması sonrasında Yakutiye ilçesi, Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında toplamda 4 bin 338 binada, 32 bin 310 kullanıcı etkilenmiştir. Gece boyunca sahada çalışan ekiplerimiz, kapatılan 44 sektör ve 4 bin 338 servis kutusu vanasında gerekli testleri tamamlamıştır. Gaz arzının en kısa sürede yeniden sağlanabilmesi amacıyla, PALEN bünyesindeki 20 ekip, 40 teknik personel ile sahada aktif olarak görev yapmış, ayrıca grup şirketlerimizden gelen 20 kişilik destek ekibi de Erzurum'a ulaşarak çalışmalara katılmıştır. Alo 187 Doğal Gaz acil hattımızın yanı sıra çağrı merkezi ekibimiz vatandaşlarımızdan gelen gaz yokluğu ve koku ihbarı alınan tüm bölgelere hızla ulaşarak güvenlik kontrollerini sürdürmektedir."