Erzurum'da ilkokul öğrencileri, buz üzerinde yeteneklerini keşfediyor

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da başlatılan "Ders zili buzda çalıyor" projesi kapsamında buz pateni öğrenen ilkokul öğrencileri, buz üzerinde hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini keşfediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yeni eğitim-öğret yılında hayata geçen projede yer alan öğrenciler, her gün farklı guruplar halinde öğretmenlerinin gözetiminde Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'na geliyor.

Buz pateni branşında antrenör hocalar tarafından karşılanıp gerekli koruyucu ekipmanlarını giyen çocuklar, buz pistine çıkarak temel denge çalışması ve kayma tekniklerini içeren hareketlerle eğitimlerine başlıyor.

Kendi sınıf öğretmenin de dışarıdan gözetiminde kayan öğrenciler, velileri tarafından da seyirci koltuklarında sürekli izleniyor.

- Çocuklar yeteneklerine göre sınıflandırılacak

Pilot okul olarak seçilen aynı ilçedeki Nihat Kitapçı İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklar, her bir gurubun 8 haftalık eğitiminin ardından yeteneklerine göre sınıflandırılacak.

Daha çok okula ve öğrenciye yayılması planlanan projede eğitim alan çocuklar, buz pateni, short track ve buz hokeyi gibi buz sporlarına yönlendirilerek gelecekte iyi bir sporcu olmak için yetiştirilecek. Çocuklar, bu proje sayesinde buz üzerinde keyifli zaman geçirmenin yanı sıra yeteneklerini keşfederek söz konusu branşlarda geleceğin sporcusu olmaya aday. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, projenin eğitim-öğretim dönemiyle başladığını söyledi. Çocukların uzman antrenörler eşliğinde buz pateni yaptığını belirten Çakmur, "İlkokullarımızda eğitim-öğretim gören çocuklarımızı belirlenen sınıflarda yıl boyunca her gün sabah 10-12 saatleri arasında hafta içi buzda eğitime tabi tutuyoruz. Uzman eğiticiler eşliğinde en az 8 ders gelmek kaydıyla burada buz pateni yapmayı öğreniyor." dedi. Çakmur, çocukların yeteneğine göre keşfedildiğini ifade ederek, "Bu bir proje olarak başladı ama artık performans sporcusu seçme gibi yetenek taramasına döndü. Şu anda hem öğretmenlerimiz hem okul idarecilerimiz hem de gelen çocuklarımız gerçekten projeden memnunlar. Buz pateni, buz hokeyi, short trackalt yapısını oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu çocuklarımızla bunların tohumunu şimdiden attık. İnşallah 2 yıl sonra liglerde ya da milli takımlarda sporcu olarak karşımıza gelecekler." diye konuştu.

Söz konusu salonda birçok kişiye bu imkanı sağladıklarını anlatan Çakmur, şöyle devam etti: "İlk amacımız zaten salonu nasıl doldururuz diye başladık. Bu sadece ilkokul değil üniversite öğrencilerimiz, yurtlarda kalan yüksek öğrenim öğrencileri, Kur'an kurslarında okuyan hafızlarımız, ev hanımlarımız, diğer projelerde yer alıp bu salonları hiç görmemiş olan sporcularımızın tamamı artık buz salonlarında bir program eşliğinde eğitim alıyor. Güreşe, judoya giden artık buz pateni yapıyor. Artık ilkokula giden çocuklarımız da buz pateni yapıyor. Amaç bu salonlar boş durmasın sürekli buralarda eğitim alsınlar. Spor şehri olma yolunda şehrimizdeki bu salonları doldurmak için her türlü projelerde çocuklarımızı destekliyoruz." Buz hokeyi antrenörü ve proje koordinatörü Yakup Arslan da 8 haftalık süre sonunda buz hokeyi ve short track gibi branşlarda çocukların yeteneklerine göre ayırt edilip yönlendireceğini ve altyapılarda takımlar oluşturacaklarını anlattı.

Arslan, çocukları temel eğitimle başlatıp belirli bir seviyeye ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Önceliğimiz tesis etrafında ulaşım problemi olmadan çocukların hemen ulaşacağı okullarımız. Kendi öğretmenleri eşliğinde tesise geliyorlar. Pilot okul olarak Nihat Kitapçı İlkokulu ve 5 sınıfta toplam 156 çocuğumuz var. Bunları sınıf sınıf alıyoruz. 5 sınıf 8 hafta boyunca derslere gelecek. Sonrasında yeni okula geçeceğiz ve aynı şekilde 8 hafta programı başlayacak. Bu şekilde her okulu alacağız." ifadelerini kullandı. - "Teknolojik aletlerden de biraz uzak kalarak sosyalleşiyorlar" Nihat Kitapçı İlkokulu öğretmenlerinden Sema Karataş ise okuldan farklı bir yerde ders yapmanın çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine fayda sağladığını kaydetti. Karakaş, "Ağaç yaşken eğilir, küçük yaşta başlamaları çok güzel. İlkokul çağlarında sadece öğrenim görmüyorlar. Bizim işimiz eğitim-öğretim. Günlerini planlamalarını öğreniyor, iyi motive oluyorlar bu da başarılarını olumlu etkiliyor. Davranış konusunda da kendilerini geliştiriyorlar. Ayrıca teknolojik aletlerden de biraz uzak kalarak sosyalleşiyorlar. Güçlü yönlerini keşfedip motivasyonları arttığı gibi kendilerine olan öz güvenleri de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.