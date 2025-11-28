Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da öğrenciler küçük yaşta tarım ile teknolojinin entegrasyonunu öğreniyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Bilim Erzurum'da eğitim gören ortaokul öğrencileri, erken yaşta öğrendikleri teknoloji entegrasyonuyla akıllı tarımın ilk adımlarını atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da öğrenciler küçük yaşta tarım ile teknolojinin entegrasyonunu öğreniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Bilim Erzurum'da eğitim gören ortaokul öğrencileri, erken yaşta öğrendikleri teknoloji entegrasyonuyla akıllı tarımın ilk adımlarını atıyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 4 yıl önce Yakutiye ilçesinde kurulan Bilim Erzurum, öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

        Merkezde uzmanlardan akıllı tarım, robotik kodlama, yazılım ve tasarım gibi alanlarda eğitim alan çocuklar, akıllı tarımın ilk adımlarını attı ve "sesli tarım asistanı" geliştirmeye başladı.

        Akıllı tarım atölyesinde eğitim alan 20 ortaokul öğrencisi, tarım ürünlerinin ekim zamanı, bakım aşamaları ve yapılması gereken işlemler gibi bilgileri kodlayarak dijital sisteme aktarıyor. Bu kodlar sayesinde oluşturdukları sesli asistan, kendisine yöneltilen tarımsal soruları tanıyor ve bu bilgilerle sesli yanıt verebiliyor.

        - Tarım alanında akıllı asistan olacak

        Merkezdeki eğitmen Berat Burak Karaman, AA muhabirine, bazı ses modüllerinin kullanılarak robotik kodlama ve yazılımlarla çocukların kendi sesli asistanlarını geliştirdiklerini anlattı.

        Çalışmalara düzenli olarak 20 öğrencinin katıldığını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızın ses dosyalarını okuyan bir ses modülümüz olan ve Arduino olarak isimlendirdiğimiz mikro denetleyici kart aracılığıyla kodlama yapılıyor. Bu ses modülünün içerisinde tanımladıkları ses dosyalarını, MP3 formatında bir asistana çeviriyorlar. Bunun da asistan formatına dönüşebilmesi için mobil uygulama tasarladılar. Mobil uygulamadan telefon, tablet ve benzeri herhangi bir cihazdan soru sorduklarında, ses dosyalarını tanımlayarak ve o ses dosyasını oynatarak cevap verebiliyor. Dolayısıyla sistem, tarım alanında akıllı asistana dönüşmüş oluyor."

        Öğrencilerin her eğitime geldiklerinde teknoloji ve tarıma ilgilerinin arttığını söyleyen Karaman, tarım ve teknolojinin entegre edilmesinin, bu yaştaki çocuklar için önemli olduğunu vurguladı.

        - "Tarımı, teknolojiye entegre ederek çocuklarımıza sevdirmiş oluyoruz"

        Karaman, "Tarım 1.0 kavramından daha çok, tarımın 4.0 tarafına yönelmemiz gerekiyor. Tarım dediğimizde çocukların da aklına toprak, bitki geliyor ama bunları bizim artık güncel olarak teknolojiye de entegre edebilmemiz gerekiyor. Tarımı teknolojiye entegre ederek hem çocuklarımıza sevdirmiş hem de erken yaşta belli bir bilinç kazandırmış oluyoruz." dedi.

        Teorinin yanında uygulamaların yapılmasının bu alanda çok kıymetli olduğuna işaret eden Karaman, eğitim alan çocukların TÜBİTAK ve TEKNOFEST için projeler geliştirdiğini anlattı.

        Öğrencilerden Taner Daş da sesli asistan çalışmasını anlatarak, gelecekte çiftçilik yapmayı hedeflediğini ve bu hayali kurarken yapay zeka alanında çalışmak istediğini dile getirdi.

        Esma Kota da geliştirdikleri asistanla patatesin tohum çeşidi, hangi tarihte dikilmesi gerektiği gibi soruların yanıtlarını alabileceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da ilkokul öğrencileri, buz üzerinde yeteneklerini keşfediyor
        Erzurum'da ilkokul öğrencileri, buz üzerinde yeteneklerini keşfediyor
        "Bir Gün Değil Bir Gül'dür Öğretmen" ayakta alkışlandı
        "Bir Gün Değil Bir Gül'dür Öğretmen" ayakta alkışlandı
        Erzurum'da 383 işletme denetlendi
        Erzurum'da 383 işletme denetlendi
        Karaburun'un Hukuk Fakültesi öğrencileriyle buluştu
        Karaburun'un Hukuk Fakültesi öğrencileriyle buluştu
        Oltu'da 6 bin 850 dekar alan suya kavuşacak
        Oltu'da 6 bin 850 dekar alan suya kavuşacak
        Erzurum kadın girişimciliğinde dijitalleşmenin etkisini anlattılar
        Erzurum kadın girişimciliğinde dijitalleşmenin etkisini anlattılar