Erzurum'da öğrenciler küçük yaşta tarım ile teknolojinin entegrasyonunu öğreniyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Bilim Erzurum'da eğitim gören ortaokul öğrencileri, erken yaşta öğrendikleri teknoloji entegrasyonuyla akıllı tarımın ilk adımlarını atıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 4 yıl önce Yakutiye ilçesinde kurulan Bilim Erzurum, öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

Merkezde uzmanlardan akıllı tarım, robotik kodlama, yazılım ve tasarım gibi alanlarda eğitim alan çocuklar, akıllı tarımın ilk adımlarını attı ve "sesli tarım asistanı" geliştirmeye başladı.

Akıllı tarım atölyesinde eğitim alan 20 ortaokul öğrencisi, tarım ürünlerinin ekim zamanı, bakım aşamaları ve yapılması gereken işlemler gibi bilgileri kodlayarak dijital sisteme aktarıyor. Bu kodlar sayesinde oluşturdukları sesli asistan, kendisine yöneltilen tarımsal soruları tanıyor ve bu bilgilerle sesli yanıt verebiliyor.

- Tarım alanında akıllı asistan olacak

Merkezdeki eğitmen Berat Burak Karaman, AA muhabirine, bazı ses modüllerinin kullanılarak robotik kodlama ve yazılımlarla çocukların kendi sesli asistanlarını geliştirdiklerini anlattı.

Çalışmalara düzenli olarak 20 öğrencinin katıldığını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın ses dosyalarını okuyan bir ses modülümüz olan ve Arduino olarak isimlendirdiğimiz mikro denetleyici kart aracılığıyla kodlama yapılıyor. Bu ses modülünün içerisinde tanımladıkları ses dosyalarını, MP3 formatında bir asistana çeviriyorlar. Bunun da asistan formatına dönüşebilmesi için mobil uygulama tasarladılar. Mobil uygulamadan telefon, tablet ve benzeri herhangi bir cihazdan soru sorduklarında, ses dosyalarını tanımlayarak ve o ses dosyasını oynatarak cevap verebiliyor. Dolayısıyla sistem, tarım alanında akıllı asistana dönüşmüş oluyor."

Öğrencilerin her eğitime geldiklerinde teknoloji ve tarıma ilgilerinin arttığını söyleyen Karaman, tarım ve teknolojinin entegre edilmesinin, bu yaştaki çocuklar için önemli olduğunu vurguladı.

- "Tarımı, teknolojiye entegre ederek çocuklarımıza sevdirmiş oluyoruz"

Karaman, "Tarım 1.0 kavramından daha çok, tarımın 4.0 tarafına yönelmemiz gerekiyor. Tarım dediğimizde çocukların da aklına toprak, bitki geliyor ama bunları bizim artık güncel olarak teknolojiye de entegre edebilmemiz gerekiyor. Tarımı teknolojiye entegre ederek hem çocuklarımıza sevdirmiş hem de erken yaşta belli bir bilinç kazandırmış oluyoruz." dedi.