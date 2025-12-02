Erzurum'da engelliler için "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" etkinliği düzenlendi

Erzurum'da "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" etkinliğinde, özel bireylerce at binme, tenis, bocce ve golbol branşlarında gösteri müsabakaları gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Erzurum Yeni Medya Derneği ve Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği işbirliğiyle Spor Bilimleri Fakültesi Yoncalık Kampüsü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik kapsamında özel bireylerce, tenis, bocce ve golbol branşlarında gösteri müsabakaları gerçekleştirildi. Çocuklar ve gençler, eğitmenler eşliğinde at binerek keyifli anlar yaşadı.

Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin üretime, spora ve sosyal yaşama etkin katılımı için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, sosyal devletin en temel sorumluluklarından birinin engelli bireylerin desteklenmesi olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin uzun yıllardır sürdürdüğü erişilebilir kampüs çalışmalarından bahsederek, engelli öğrencilerin akademik uyum, rehberlik, dijital erişilebilirlik ve sosyal entegrasyon süreçlerinin bütüncül bir sistemle desteklendiğini ifade etti.