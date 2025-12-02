Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da engelliler için "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" etkinliği düzenlendi

        Erzurum'da "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" etkinliğinde, özel bireylerce at binme, tenis, bocce ve golbol branşlarında gösteri müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 17:05 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da engelliler için "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" etkinliğinde, özel bireylerce at binme, tenis, bocce ve golbol branşlarında gösteri müsabakaları gerçekleştirildi.

        Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Erzurum Yeni Medya Derneği ve Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği işbirliğiyle Spor Bilimleri Fakültesi Yoncalık Kampüsü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlik kapsamında özel bireylerce, tenis, bocce ve golbol branşlarında gösteri müsabakaları gerçekleştirildi. Çocuklar ve gençler, eğitmenler eşliğinde at binerek keyifli anlar yaşadı.

        Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin üretime, spora ve sosyal yaşama etkin katılımı için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, sosyal devletin en temel sorumluluklarından birinin engelli bireylerin desteklenmesi olduğunu söyledi.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin uzun yıllardır sürdürdüğü erişilebilir kampüs çalışmalarından bahsederek, engelli öğrencilerin akademik uyum, rehberlik, dijital erişilebilirlik ve sosyal entegrasyon süreçlerinin bütüncül bir sistemle desteklendiğini ifade etti.

        Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli de engelliliğe ilişkin toplumsal algının değişmesi gerektiğine ve medyanın bu süreçteki sorumluluğuna dikkati çekerek, "Her özel birey, fırsat verildiğinde toplumun en güçlü parçası haline gelir. Dernek olarak daima yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ve çorba ikramında bulunulan etkinlikte, özel gereksinimli bireylere ve programa katkı sunan sponsorlara teşekkür belgesi verildi.

        Etkinliğe, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Mecit Papağan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, dernek başkanları, özel bireyler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Engelsiz İstihdam Günleri Erzurum'da başlıyor
        Engelsiz İstihdam Günleri Erzurum'da başlıyor
        "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" diyerek buluştular
        "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" diyerek buluştular
        Paralarını alamadıklarını söyleyen işçiler, çatıya çıkıp eylem yaptı
        Paralarını alamadıklarını söyleyen işçiler, çatıya çıkıp eylem yaptı
        Avrupa üçüncüsü Curling Milli Takımı'ndan Çakmur'a ziyaret
        Avrupa üçüncüsü Curling Milli Takımı'ndan Çakmur'a ziyaret
        Kayak kulüpleri Birliği'nden İHA'ya ziyaret Kayak Federasyonu başkanlığı iç...
        Kayak kulüpleri Birliği'nden İHA'ya ziyaret Kayak Federasyonu başkanlığı iç...
        Ertaş: "Dil birliği için coğrafya, halk, ülke ayrımı yapmadan "Büyük Türk L...
        Ertaş: "Dil birliği için coğrafya, halk, ülke ayrımı yapmadan "Büyük Türk L...