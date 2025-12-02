Habertürk
        Erzurum'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı.

        Giriş: 02.12.2025 - 20:39 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:39
        Erzurum'da, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Koordineli bir şekilde çalışma yapan ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan 2 hükümlüyü yakaladı.

        Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Hükümlülerden birinin 5,5 yıldır arandığı ve her ikisinin de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

