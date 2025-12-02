Erzurum'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Hükümlülerden birinin 5,5 yıldır arandığı ve her ikisinin de 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldığı tespit edildi.

Koordineli bir şekilde çalışma yapan ekipler, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan 2 hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

